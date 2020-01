Direita critica carga fiscal do orçamento

À direita, foram muitas as críticas ao Orçamento do Estado para 2020, em particular à subida da carga fiscal.

Assunção Cristas, que fez esta sexta-feira o último debate como deputada, diz que este é um orçamento de continuidade por não reduzir impostos nem estimular a economia.

Já Rui Rio contraria a ideia "milagre económico" e garante que o voto contra do PSD não é birra da oposição.