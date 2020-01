O momento da votação do Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado apenas com os votos favoráveis do PS. Toda a esquerda se absteve, não só o Bloco e o PCP, mas também o PAN, os Verdes e o Livre, bem como os três deputados do PSD Madeira.

Contrariam, assim, o chumbo da direita a este Orçamento: PSD e CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.