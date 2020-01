Orçamento do Estado aprovado na generalidade

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2020, com votos favoráveis do PS e a abstenção do PAN, PEV, BE, PCP, Livre e os três deputados do PSD/Madeira.

PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra.

Na votação, participaram 229 dos 230 deputados eleitos.

Com a mesma votação foi aprovada a proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) para 2020. Um terceiro diploma, o Quadro Plurianual de Programação Orçamental para 2020-2023, foi também aprovado, com a mesma votação.

Na segunda-feira, começam as audições dos ministros na fase da especialidade do orçamento. As propostas de alteração na especialidade podem ser entregues até dia 27.

A votação final global do Orçamento de Estado para 2020 acontece a 6 de fevereiro no plenário da Assembleia da República.

Rui Rio culpa "pressão" do PSD/Madeira

As críticas da direita

O que dizem os pequenos partidos

“A estrela do debate foi mesmo o excedente projetado”