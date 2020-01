Parlamento vota proposta do OE 2020 na generalidade

Direto

A Assembleia da República aprova esta sexta-feira, na generalidade, o Orçamento do Estado para 2020 com a abstenção anunciada da esquerda parlamentar, do PAN, e dos três deputados do PSD/Madeira.

A intervenção do ministro das Finanças, Mário Centeno, abre este segundo e último dia de discussão na generalidade, estando prevista igualmente uma intervenção de fundo pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e outra pela ministra da Saúde, Marta Temido.

PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega vão votar contra.