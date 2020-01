O PCP e o Bloco de Esquerda vão bater-se, sobretudo, por um novo aumento extraordinário nas pensões mais baixas e uma subida mais generosa nos salários dos funcionários públicos.

Já passava das 9 da noite desta quinta-feira e tinha terminado o primeiro dia de debate do Orçamento. António Costa aproximou-se da bancada do PCP e levou João Oliveira, líder parlamentar dos comunistas, para longe dos outros deputados. O momento da conversa, no meio do hemiciclo, foi captado pelas câmaras da SIC.