Orçamento do Estado começa hoje a ser debatido na especialidade

O Governo estima um défice 0 para o Serviço Nacional de Saúde este ano. Em 2019 o executivo acredita que o SNS terminou o ano com um saldo negativo de cerca de 447 milhões de euros.

Este ano são mais de 940 milhões, em relação à verba disponibilizada no Orçamento do Estado do ano passado.

O Governo diz que parte do dinheiro será aplicado na contratação de 8.400 profissionais nos próximos dois anos.

O PS foi o único partido a votar a favor do orçamento, que mereceu as abstenções do BE, PCP, PAN, PEV, Livre e dos três deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira. Votaram contra a proposta do Governo o PSD e o CDS-PP, bem como os deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal.