PAN vai propor 150 alterações ao Orçamento do Estado

O PAN vai apresentar 150 alterações ao Orçamento de Estado. A líder parlamentar do partido, Inês Sousa Real, fez o anúncio esta segunda-feira no Parlamento. As alterações dizem respeito aos setores sociais, da Justiça, combate à corrupção e proteção ambiental e animal.