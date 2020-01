Partidos já entregaram quase 180 propostas de alteração ao Orçamento do Estado

Os partidos com assento parlamentar já entregaram quase 180 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para este ano. O prazo para a entrega arrancou esta segunda-feira e prolonga-se até 27 de Janeiro.

Até agora o PAN foi o partido que sugeriu mais mudanças ao texto entregue pelo Governo no parlamento. Nas primeiras 24 horas do prazo, o Pessoas-Animais-Natureza entregou 46 propostas de alteração.

Seguem-se o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes, partidos que já apresentaram, cada um, mais de 3 dezenas de alterações ao orçamento. A lista, por enquanto, termina no Livre, com 26 propostas.

Dos partidos da direita não deram entrada, no primeiro dia, quaisquer alterações, assim como do PS. Recorde-se que durante a discussão do orçamento de 2019 na especialidade foram entregues perto de um milhar de propostas de alteração.