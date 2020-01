PCP apresenta mais propostas de alteração ao Orçamento do Estado

O PCP apresentou mais propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Na agricultura, o partido quer a comparticipação dos custos com a eletricidade nas atividades agrícolas e pecuárias. Já no ensino superior, querem a eliminação das propinas.

Já esta quarta-feira, os comunistas tinham apresentado mais alterações ao documento original apresentado pelo Governo, entre elas, uma norma que impeça o Executivo de renovar contratos de parcerias público-privadas.

O Orçamento de Estado está a ser debatido na especialidade, no Parlamento, desde segunda-feira. O PCP absteve-se na generalidade.