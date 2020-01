BE propõe 150 milhões para cumprir promessa do PS

É uma das propostas que o Bloco de Esquerda vai apresentar na discussão na Especialidade do Orçamento do Estado: 150 milhões de euros para um parque habitacional público. Catarina Martins diz que é para responder a uma crise na habitação, mas sobretudo para lembrar ao PS uma promessa eleitoral, de que os socialistas se esqueceram.

A Coordenadora do BE recordou que eram "25 mil habitações" a preços acessíveis até 2024 o número de que os socialistas falaram. "Sabem quantas habitações é que o PS está a pensar ter no Orçamento do Estado que entregou no parlamento? Zero. Esqueceram-se", aproveitando uma sessão de balanço de dois anos de trabalho autárquico em Lisboa para registar outros esquecimentos, como a taxa das celuloses.