O Governo admite tornar as creches totalmente gratuitas para as crianças que estão no primeiro escalão de rendimento. A medida deve abranger cerca de 40 mil crianças e foi anunciada esta quarta-feira pela ministra do Trabalho e da Segurança Social.

A medida, negociada com o PCP e com o Bloco de Esquerda, será debatida na especialidade do Orçamento do Estado. A alteração ao documento deverá entrar em vigor apenas no último trimestre do ano.

