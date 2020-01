António Costa critica proposta do PSD para redução do IVA da eletricidade

"Não há um IVA para uns e um IVA para outros"

António Costa criticou a proposta do PSD para reduzir o IVA da eletricidade. O líder do PS considera que não é possível alterar o IVA em função da natureza do consumidor, mas admite avançar com outras formas para mudar a legislação comunitária.