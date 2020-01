Governo dramatiza discurso sobre riscos da redução do IVA da eletricidade

Depois dos avisos do primeiro-ministro e do ministro das Finanças, agora foi a vez do ministro das Infraestruturas dramatizar os riscos da aprovação da redução do IVA da eletricidade para a taxa mínima.

No programa "Negócios da Semana", da SIC Notícias, Pedro Nuno Santos alertou para o "impacto tremendo" da medida no equilíbrio das contas públicas e defendeu que o Governo tem de avaliar em cada momento, as condições que tem para governar.

Confrontado com este cenário, o Presidente da República diz que não faz sentido uma crise política no início da legislatura. O PSD, Bloco de Esquerda e PCP apresentaram propostas de alteração ao Orçamento do Estado para a redução do IVA da eletricidade para os 6%. Os três partidos já fizeram saber que estão disponíveis para aprovar qualquer uma das propostas.