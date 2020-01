Jerónimo de Sousa admite votar a favor da proposta do PSD para redução do IVA da eletricidade. Esta quinta-feira, no final do encontro com o primeiro-ministro sobre a cimeira dos países da coesão, o secretário-geral do PCP disse que, tal como o PS, não vota a favor ou contra só porque as propostas são de um determinado partido.

Veja também: