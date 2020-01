PCP quer mudanças na lei do arrendamento

O PCP defende a revogação total da lei de arrendamento, aprovada pela maioria PSD/CDS em 2012, e pediu "luta" para aprovar "uma política alternativa de habitação", que o Governo PS "está longe de garantir".

As reivindicações foram apresentadas pelo secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, numa sessão, no Centro de Trabalho Vitória, quinta-feira em Lisboa, sobre o direito à habitação, com três dezenas de militantes e simpatizantes, em que apresentou as propostas do partido para o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020).

Além da intervenção no parlamento, com as propostas no orçamento, Jerónimo prometeu o "ativo empenhamento" do PCP na "luta" para assegurar "esse direito" constitucional à habitação.

Nas palavras do deputado Bruno Dias, que participou no debate, "não é só o artigo [da Constituição] que garante [a habitação] , é a luta".

Primeiro, Jerónimo de Sousa pediu a "revogação integral da legislação de 2012 e pela aprovação de um novo regime do arrendamento urbano e por uma outra política alternativa de habitação" que o Governo minoritário do PS não garante por continuar "submetido aos ditames da União Europeia e à estratégia do capital económico e financeiro".

No fim, enumerou as propostas comunistas para a área da habitação no OE2020, entre elas "um aumento do investimento para 200 milhões de euros" em programas de realojamento habitacional, de reabilitação do parque habitacional e de promoção de habitação a custos controlados e renda condicionada.

O PCP quer ainda "um reforço das verbas, 25 milhões de euros, destinada ao Programa Porta 65", de arrendamento para jovens, devendo ainda destinar-se "imóveis que integram o património público para oferta de habitação pública" em regime de renda apoiada ou de renda condicionada.