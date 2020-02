Bloco anuncia que vai manter abstenção na votação final do Orçamento

Na semana em que o Parlamento vota a versão final do Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda anuncia que vai manter a abstenção, mas não abdica da descida do IVA da luz.

Com este voto, o documento fica aprovado.

Catarina Martins afastou a possibilidade de o seu partido se assumir a favor da proposta orçamental, alegando que o Orçamento, no seu conjunto, "não é capaz de responder aos problemas de hoje e de preparar o futuro".

Diz ainda que para o Bloco de Esquerda manter a abstenção, terão também de ser votadas na especialidade medidas para a redução das propinas no primeiro ciclo e mestrados integrados.