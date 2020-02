Aumento extra de pensões antecipado

O aumento extaordinário dos pensionistas com reformas mais baixas foi anunciado pelo PS na discussão do OE 2020 na especialidade para entrar em vigor no mês de agosto.

Mas esta 2ª feira, a proposta de alteração que vai ser votada prevê a antecipação do pagamento para o mês seguinte à entrada em vigor ao Orçamento, ou seja, 3 meses antes. É pelo menos essa a expetativa dos partidos de esquerda, ao que a SIC apurou, que acertaram esta medida em reuniões com o Primeiro-ministro, este domingo, ao fim do dia, em São Bento.

Os parceiros do Governo da anterior Legislatura registaram "avanços", na véspera do início da votação das alterações na especialidade, e esta manhã, no Parlamento, tanto José Soeiro, do Bloco de Esquerda, como Diana Ferreira, do PCP, não deixaram de se referir ao assunto, reclamando os méritos por terem conseguido com o Governo uma melhor proposta para os pensionistas.