Costa na creche a promover incentivos às famílias

António Costa falou para um atento auditório "sub-3" da creche do colégio Côrte Real, uma IPSS no concelho da Moita, que acaba de inaugurar a ampliação da área para os mais novos. A placa foi descerrada pelo primeiro-ministro que visitou as salas, interagindo com as crianças, e não deixou de enaltecer o aumento do número de vagas nesta creche. Um exemplo do que o Governo quer com as medidas para jovens casais poderem ter mais filhos.

Neste capítulo - quando se discutem e votam as centenas de propostas de alteração ao Orçamento do Estado - António Costa inclui benefícios fiscais no trabalho e promoção de habitação de arrendamento a preços acessíveis e também a perspetiva de um acordo na concertação social para conciliar a vida familiar e profissional.

Mas mais especificamente referindo-se às creches e lembrando, mais do que uma vez, que se o Orçamento que entra na fase final do Parlamento for aprovado, há "melhorias muito importantes".

Uma é uma proposta do PCP que Costa fez questão de referir e que prevê o alargamento da gratuitidade a todas as famílias que estão no primeiro escalão, independentemente do número de filhos, e às do segundo escalão a partir do segundo filho.

Além disso, há um complemento creche de 60 euros por mês a partir do segundo filho para todas as famílias.

O primeiro-ministro considera que é "fundamental para o país responder a um dos seus maiores desafios" que é "criar condições para que as famílias tenham os filhos que desejam ter" e para isso, acrescenta, "é preciso trabalhar".