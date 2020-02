O Orçamento do Estado para 2020 abriu divisões na maioria que suportou o último Governo.

O Bloco de Esquerda acusa o Governo de ter feito um jogo de chantagens para dividir antigos parceiros.

O PCP confessa-se satisfeito com as alterações que conseguiu aprovar e critica a sintonia do BE com o PSD sobre o IVA da eletricidade.

