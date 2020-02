No discurso de encerramento da votação global do Orçamento do Estado, o Iniciativa Liberal e o Chega acusaram a esquerda de viabilizar o documento a troco de migalhas para país. Já o PEV considerou que o Orçamento sai do Parlamento melhor do que entrou, apesar de ficar aquém nas propostas ambientais. O PAN concordou com esta leitura, mas congratula-se pela subida do IVA nas touradas para 23%.

Veja também: