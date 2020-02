O momento da votação do Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado para 2020 foi esta quinta-feira aprovado, apenas com o voto favorável do Partido Socialista. Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e a agora deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, abstiveram-se na votação final global.

Estiveram contra todos os deputados do PSD, incluindo os eleitos pela Madeira, que tinham optado por se abster na votação na generalidade, decidiram agora votaram ao lado do partido. O CDS e também os deputados únicos dos partidos Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

