Orçamento do Estado para 2020 aprovado

O Orçamento do Estado para 2020 foi esta tarde aprovado em votação final global com os votos a favor do PS, contra do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega e abstenção do PCP, Os Verdes, Bloco de Esquerda, PAN e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Com idêntica votação foi aprovada a proposta de lei de Grandes Opções do Plano de 2020.

António Costa mostra-se confiante com o futuro

Após a votação da proposta, António Costa mostrou-se confiante com o futuro do país e falou num orçamento "totalmente sincronizado com os grandes desafios estratégicos" propostos para esta legislatura.

O primeiro-ministro defendeu ainda que este é um orçamento que melhora os rendimentos das famílias, que cria melhores condições para as empresas e que assegura o "maior reforço de sempre" no Serviço Nacional de Saúde.



