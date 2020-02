O parlamento confirmou, na passada quinta-feira, a manutenção do IVA da eletricidade em 23% depois de ter chumbado uma proposta para a baixar para 6%, apresentada do PCP, no Orçamento do Estado de 2020.

Em entrevista à SIC, Rita Rodrigues, da DECO, afirma que a taxa mínima "deve ser reposta" e que a proposta de alteração "é um passo, mas não deve ser o objetivo".