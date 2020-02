Ministro da Economia diz que Orçamento do Estado é "amigo do investimento"

Depois de recuperada a confiança e do excedente orçamental, o ministro da Economia acredita que o Orçamento do Estado para 2020 é amigo do investimento sem que se corram grandes riscos.

Pedro Siza Vieira falou no Crato, numa das várias sessões que o PS promoveu para prestar contas aos militantes.

Veja também: