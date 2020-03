Marcelo promulga Orçamento do Estado para 2020

O Presidente da República promulgou hoje o Orçamento do Estado para 2020, anunciou o ministro das Finanças. A declaração de Mário Centeno foi feita à saída de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém.

O responsável pela pasta das Finanças começou por dizer: "Foi uma reunião muito produtiva".

"O papel principal cabe aos portugueses", realçou Centeno, em declarações aos jornalistas, referindo-se ao combate à panemia de Covid-19.

No site da Presidência, após o encontro com o ministro das Finanças, Marcelo Rebelo de Sousa publicou a seguinte nota:

"O Presidente da República recebeu o Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, que ouviu sobre a situação económica e financeira internacional e nacional, na sequência da Pandemia Covid-19 e a quem agradeceu a sua manifestação de total enfoque no enfrentar dessa situação.

Ponderando os dados transmitidos pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro de Estado das Finanças, o Presidente da República acaba de promulgar o Orçamento do Estado para 2020, as Grandes Opções do Plano para 2020 e o Quadro Plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023.

Fá-lo, consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela Pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível."