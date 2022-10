Mais portugueses podem vir a ficar isentos de pagar IRS

O Governo vai alterar as regras para que mais portugueses fiquem isentos de pagar IRS. A medida ainda não está fechada, mas poderá beneficiar os salários até aos 1000 euros brutos. Mas a isenção pode não ser total em todos os casos.

Atualmente, quem recebe até 705 euros brutos por mê ou 9800 por ano não paga IRS. É o chamado mínimo de existência que tem agora de ser atualizado com a subida do salário mínimo no próximo ano para os 760 euros. Mas o Governo quer alargar ainda mais o leque de abrangidos.

A ideia é que a medida passe a beneficiar os salários até mil euros brutos, o que pode não significar uma isenção total de IRS. Pode ser apenas parcial para alguns casos.

Os detalhes ainda não são conhecidos, mas a proposta deverá fazer parte do Orçamento do Estado para 2023. Chega ao Parlamento na segunda-feira e prevê outras alterações ao nível do IRS.

Os escalões vão ser atualizados em 5,1% para evitar que os aumentos salariais sejam absorvidos pelo imposto e pode regressar a medida que permite abater juros do crédito à habitação no IRS.

Ainda nos impostos, mas para as empresas, está prevista uma redução seletiva do IRC, caso os salários subam e para pequenas e médias empresas a taxa baixa para os 17% sobre os primeiros 50 mil euros da matéria colectável.