Uma vez entregue e apresentado pelo ministro das Finanças, a prioridade agora, defende o PAN, é ficar comprovado que as medidas que constam na proposta de Orçamento do Estado têm um "efeito real".

Na antena da SIC Notícias, a deputada única do partido, Inês Sousa Real, alertou que “Governo quer fazer um brilharete mais uma vez em Bruxelas, mostrando que tem excedente orçamental, que continua a conter-se no investimento público”, mas, prosseguiu, "neste momento precisamos, quer a nível da Saúde, Habitação, e também da revisão dos escalões de IRS, de garantir que [essas medidas] têm um efeito real nas famílias e nas empresas”.

Mas Inês Sousa Real tem desde já uma opinião. As medidas “são insuficientes para fazer face à inflação que tem galopado e tem atingido famílias e empresas”.

No que toca à revisão dos escalões de IRS, Inês Sousa Real apontou que "o Governo mais uma vez parece vir dar com uma mão aquilo que vai tirar depois em 2024", sustentando que, no "que diz respeito à classe média e ao segundo escalão, não fica claro se este aumento vai traduzir-se num aumento real e se não vai ser tributado depois em 2024".

A deputada criticou ainda que o Governo continue "a dar borlas fiscais a quem mais polui e a quem mais lucra, assim como aos residentes não habituais" e, no que toca aos transportes públicos, considerou que o orçamento "fica muito aquém do que tem sido reivindicado e que se impõe num contexto de crise energética" e de "crise climática", defendendo a sua gratuitidade.

A líder do PAN defendeu igualmente a isenção de IVA para bens alimentares essenciais e para a alimentação dos animais de companhia, além da redução deste imposto para serviços médico-veterinários.

Sobre o seu sentido de voto na votação na generalidade da proposta de orçamento, a deputada única afirmou que, "se efetivamente se mantiver tal como está o orçamento, o PAN não irá acompanhar favoravelmente".

"Caberá ao Governo mostrar que quer ser uma maioria absoluta dialogante e não fechada sobre si própria, mas acima de tudo uma maioria absoluta capaz de dar resposta aos desafios do nosso tempo", desafiou.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) hoje entregue na AR vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.