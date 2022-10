Empresas vão ter novo imposto sobre lucros inesperados

As diferentes medidas fiscais criadas para apoiar as empresas ultrapassarem os 300 milhões de euros. O benefícios fiscal avança para compensar aumentos de salários e é criado um novo incentivo à capitalização. O Orçamento do Estado confirma ainda a criação do imposto sobre os lucros inesperados, que começa a ser aplicado ainda este ano.

A maior parte das medidas deste orçamento viradas para as empresas são as que ficaram acordadas com os parceiros sociais.

O incentivo fiscal dado às empresas que aumentem os salários em 5,1%, há 75 milhões de euros previstos para compensar o aumento dos custo.

O Governo avança com medidas que valem mais de 200 milhões de euros. A taxa reduzida do IRC para as empresas de menor dimensão vai manter-se nos 17%, mas passa a ser aplicada aos lucros até 50 mil euros.

O regime de dedução de prejuízos também muda e deixa de fazer um prazo limite para o abatimento.

Também será criado um novo incentivo à capitalização, que vai permitir às empresas deduzirem ao longo de 10 anos no IRC o dinheiro que injetaram em aumentos de capital.

O regime fiscal de apoio ao investimento é melhorado em três regiões do país, nomeadamente, Norte, Centro e Alentejo para investimentos abaixo de 15 milhões de euros.