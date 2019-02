Com polémicas e sem apresentador, acontece a 91.ª edição dos Óscares

Depois de semanas de discussões e polémicas, Hollywood prepara-se para acolher no domingo mais uma edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, com dezenas de convidados, mas sem um apresentador.

Esta será a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, muito se discutiu sobre os contornos da cerimónia, num ano em que "Roma", de Alfonso Cuarón, e "A Favorita", de Yorgos Lanthimos, lideram as nomeações, em dez categorias.

A cerimónia acontecerá em Los Angeles, Califórnia, com transmissão em direto em 225 países (será já na madrugada de segunda-feira em Portugal) e a produção, de Donna Gigliotti e Glenn Weiss, promete algumas inovações.

No início deste mês, a academia anunciou que a cerimónia decorrerá sem apresentador principal, depois de o comediante Kevin Hart ter renunciado ao convite quando confrontado com declarações homofóbicas feitas no passado.

A organização garantiu ainda que não haverá atribuição de prémios durante os intervalos comerciais da transmissão televisiva, contrariando o que foi sendo anunciado nas últimas semanas de que algumas categorias, nomeadamente de direção de fotografia e montagem, seriam relegadas para segundo plano.

Entre a longa lista de personalidades convidadas estão o 'chef' espanhol José Andrés, a tenista norte-americana Serena Williams e a cantora Barbra Streisand, o músico Tom Morello, o apresentador Trevor Noah e o congressista John Lewis.

Javier Bardem, Helen Mirren, Pharrell Williams, Michael B. Jordan e Whoopi Goldberg também foram convocados.

Sabe-se ainda que todos os nomeados para o Óscar de melhor canção vão atuar na cerimónia, exceto o rapper Kendrick Lamar com a cantora SZA, que já não irão interpretar o tema "All the stars", do filme "Black Panther", alegando razões "logísticas e de tempo".

Quanto aos prémios, o realizador mexicano Alfonso Cuarón e o grego Yorgos Lanthimos estão em destaque pelo número de nomeações com os filmes que assinam.

Esta é a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix, "Roma", está nomeada para melhor filme.

O filme está ainda indicado em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Alfonso Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio.

"A Favorita", de Yorgos Lanthimos, está indicado para melhor filme, realização e elenco feminino, com Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.

1 / 5 Reuters Staff 2 / 5 Reuters Staff 3 / 5 Reuters Staff 4 / 5 Reuters Staff 5 / 5 Reuters Staff

Nomeados

Assim, para o Óscar de melhor filme foram selecionados "Roma", "A Favorita", "Black Panther", "BlacKkKlansman - O inflitrado", "Bohemian Rhapsody", "Green Book - Um guia para a vida", "Assim nasce uma estrela" e "Vice".

Na categoria de melhor realização estão nomeados - pela primeira vez - Spike Lee ("BlacKkKlansman - O inflitrado"), Yorgos Lanthimos e Pawel Pawlikowski ("Guerra fria"), aos quais se juntam Alfonso Cuarón e Adam McKay ("Vice").

Tal como "Roma", destaque ainda para o facto de "Guerra fria", do polaco Pawel Pawlikowski, estar nomeado para melhor filme estrangeiro.

"Assim nasce uma estrela" segue com oito nomeações e, embora assinale a estreia de Bradley Cooper na realização, falha o prémio nesta categoria.

A cantora Lady Gaga foi nomeada pela prestação neste 'remake' e "Shallow" é candidato ao Óscar de melhor canção.

Com sete nomeações, sobretudo em categorias técnicas, está "Black Panther", de Ryan Coogler, a primeira produção de super-heróis da Marvel a ser nomeada para melhor filme.

Da lista de nomeados, destaque ainda para o documentário "Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, produzido pela National Geographic e que conta com dois portugueses na equipa de som.

Joana Niza Braga e Nuno Bento, ambos de 27 anos, são, respetivamente, 'foley mixer' e 'foley artist' do documentário, assumindo a criação de sons que por vezes não são captados nas rodagens, sendo acrescentados na pós-produção.

Lusa