Convidado a produzir o episódio da série "Pandemia" dedicado às questões ambientais, a praga das máscaras ao abandono, em contraste com o canto dos pássaros que rompeu o silêncio das ruas desertas no longo período de confinamento, ajudou a traçar o rumo da reportagem.

Desde Março que vemos e escutamos notícias e estatísticas relacionadas com a melhoria pontual da qualidade do ar e das águas dos rios, alterações de comportamento dos cidadãos nas suas deslocações para os locais de trabalho, investimentos avultados em infraestruturas de transporte amigas do ambiente, produção e venda de produtos agrícolas de proximidade, enfim, um sem número de aspetos que se cruzam com o nosso bem-estar e determinam o nosso futuro coletivo.

A crise pandémica despertou nos cidadãos uma consciência ambiental que parecia arredada das suas preocupações quotidianas. Os modelos de desenvolvimento vigentes começam, cada vez mais, a ser postos em causa. Empresas e estados vêem-se obrigados a procurar alternativas e respostas às crescentes preocupações dos indivíduos e dos povos.

Portugal não foge à regra. O Plano de Recuperação e Resiliência, lançado pelo governo em plena pandemia, prevê investimentos avultados na mobilidade sustentável, na eficiência energética dos edifícios e na descarbonização da economia, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris. 2050 é já amanhã.

O que estamos a fazer hoje, em paralelo com o combate mais exigente das nossas vidas, é o que procuramos mostrar no 6º episódio da série "Pandemia", que vai "Do canto dos pássaros à praga das máscaras".

FICHA TÉCNICA:



JORNALISTA - Carlos Rico [email protected]

REPÓRTER DE IMAGEM - João Pedro Tiago

IMAGENS DRONE - 4KFly

EDIÇÃO DE IMAGEM - António Soares

GRAFISMO - Fernando Ferreora/Sérgio Maduro/Paulo Alves

PRODUÇÃO EDITORIAL- Ana Luísa Barroso, Diana Matias

COLORISTA - Rui Branquinho

PÓS-PRODUÇÃO ÁUDIO - Octaviano Rodrigues

COORDENAÇÃO - Amélia Moura Ramos

DIREÇÃO - Marta Brito dos Reis/Ricardo Costa