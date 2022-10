Obras no Metro do Porto em 2023: dez perguntas e respostas

A Linha Rubi da Metro do Porto, que ligará Santo Ovídio à Casa da Música, tem o arranque das obras previsto para 2023, implicando a construção de uma nova ponte sobre o Douro e demolições de casas em Gaia.

O que é a Linha Rubi?



A linha Rubi (H) do Metro do Porto deverá ligar as estações de Santo Ovídio (em Vila Nova de Gaia) e Casa da Música (Porto), fazendo ligação à rede ferroviária atual nas Devesas (Gaia) e à projetada linha de alta velocidade Lisboa - Porto - Vigo, em Santo Ovídio.

As estações projetadas para a linha são, em Gaia, Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música, sendo as duas margens do Douro ligadas por uma nova ponte.

Em Santo Ovídio, a nova linha ligará à Amarela (D), que atualmente liga ao Hospital de São João, estando em obras, em Gaia, a extensão a Vila d'Este, com as estações Manuel Leão e Hospital Santos Silva.

Já na Casa da Música, a linha Rubi ligar-se-á às atuais linhas do tronco comum, com serviços desde o Porto para a Póvoa de Varzim, ISMAI, Senhor de Matosinhos, Aeroporto e Fânzeres, bem como à futura linha Rosa, atualmente em construção (São Bento - Casa da Música)."Esta linha, em via dupla, desenvolve-se ao longo de 6,35 km com troços em túnel, à superfície, em ponte sobre o Rio Douro e em viaduto", segundo o EIA.

Quando estará em funcionamento?



O cronograma da empreitada, disponível no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que foi posto em consulta pública na quarta-feira (ficará aberta até 17 de novembro), aponta como data de início março de 2023 e fim em dezembro de 2025.

O presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, disse em 7 de outubro que em 2026 haverá "uma ligação que é absolutamente estruturante para a rede do Metro do Porto, para o sistema de mobilidade de toda a Área Metropolitana do Porto", assegurando a construção da nova ponte sobre o rio Douro.

Quando começam as obras?



De acordo com o cronograma presente no Estudo de Impacto Ambiental, as obras deverão começar em março do próximo ano, terminando no final de 2025, possibilitando a abertura do serviço comercial em 2026.

As obras da nova ponte estão previstas arrancar em março do próximo ano e terminar em novembro de 2025. A do túnel mineiro entre entre Santo Ovídio e Devesas, a segunda intervenção mais morosa, excetuando a construção das estações subterrâneas, deverá ter 21 meses de duração.

No total, a construção da nova linha deverá levar dois anos e 10 meses.

Quando é lançado o concurso público da nova linha?



O presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, disse aos jornalistas no dia 07 de outubro que pretende lançar o concurso público para a construção da nova linha até ao final deste ano.

Antes, em novembro, a empresa pretende "lançar um anúncio prévio à contratação, no sentido de explicar formalmente ao ecossistema da construção civil" o projeto da linha Rubi, segundo o responsável.

Quanto custará a linha Rubi?



A linha Rubi terá um custo de 300 milhões de euros mais IVA, totalmente financiados a fundo perdido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), lançado pela União Europeia para fomentar a recuperação económica depois da pandemia de covid-19.

A nova ponte vai mesmo ser construída?



Tiago Braga assegurou, no dia 7 de outubro, que a ponte entre a Arrábida (Gaia) e o Campo Alegre (Porto) "vai ser uma realidade", após o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, ter expressado dúvidas acerca da necessidade da construção da infraestrutura.

"Não era ali que eu fazia a ponte, não fazia a ponte com aquela altura e tenho dúvidas se a ponte é necessária", afirmou Rui Moreira em setembro, tendo entretanto renovado as dúvidas quando foi apresentado o EIA.

O presidente da Metro disse que "todos os envolvidos têm legitimidade para apresentar as suas questões", mas que a responsabilidade da Metro "é ouvir, é procurar verificar quais são os aspetos em que pode ser melhorado o projeto, e avançar com o projeto".

Já o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse compreender as dúvidas de Rui Moreira, considerando que as afirmações de Rui Moreira "não põem em causa nem a importância da linha Rubi, nem a importância da travessia", levantam, a seu ver, a exigência de "levar até ao limite a qualidade da inserção urbanística" daquela infraestrutura nas duas margens.

A construção da nova ponte sobre o rio Douro suscitou contestação por parte de moradores e da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto devido à inserção no Campo Alegre, alegando que lesava "questões de defesa da paisagem e salvaguarda patrimonial".

Quem desenhou a nova ponte sobre o rio Douro?



A ponte é da autoria do consórcio liderado pela Edgar Cardoso - Engenharia e Laboratório de Estruturas, que também contém a Arenas & Asociados, Ingenería De Diseño SLP e a NO Arquitectos, Lda.

O contrato para o desenvolvimento do projeto representa um investimento de 1,12 milhões de