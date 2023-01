Perguntas e Respostas

Quando ligar 112 e 808 24 24 24? Perceba qual o mais indicado numa emergência

Canva

Se o primeiro número é, à partida, do conhecimento comum, o segundo talvez não o seja, apesar de ser esta a opção correta em várias situações. É importante saber as diferenças entre o número do INEM e o do SNS 24 para não comprometer a resposta a situações críticas e "ocupar recursos de forma errada".