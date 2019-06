A especialista em gestão de resíduos e psicologia social aplicada à gestão de resíduos considera que o que falta em Portugal são incentivos para que os cidadãos melhorem os seus comportamentos.

Em Portugal, o sistema de depósito ou tara recuperável para as garrafas de plástico, em que os cidadãos são reembolsados quando devolvem a garrafa de plástico, como existia com as garrafas de vidro, deverá entrar em vigor em janeiro de 2021.