"Tem 450 anos para ver este vídeo?"

The Longest Live Streaming Ever está disponível em stopplasticpollution.eu e foi lançada a 30 de março, no âmbito da Hora do Planeta.

A ideia que nasceu do tempo médio que leva uma garrafa de plástico a degradar-se no ambiente foi o mote da campanha que, segundo os organizadores ganhou força nas redes sociais, com "um alcance de mais de 3 milhões de pessoas no Twitter e mais de 4 milhões de visualizações do live streaming.

“O nosso objetivo era o de alertar os principais líderes globais e população mundial para a excessiva utilização de plásticos e o impacto que isso tem nos oceanos. Para isso, lançámos uma petição online para ser entregue no encontro das Nações Unidas. A campanha criada com a NOSSA™, serviu de teaser para chamar a atenção desta petição e assim conseguir mais assinaturas. Ficamos muito felizes por saber que está a correr o mundo e a cumprir os objetivos”, refere Ângela Morgado, Diretora Executiva da ANP/WWF.

Em poucos meses a campanha correu mundo, foi partilhada nas redes sociais e divulgadas por inúmeros órgãos de comunicação social nos diferentes cantos do mundo, da Turquia à Rússia, da Tailândia ao Peru.

A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação do mundo, com mais de 5 milhões de apoiantes e uma rede global ativa em mais de 100 países.