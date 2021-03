Partidos de extrema-direita estão representados na maioria dos parlamentos dos países da UE?

Nos últimos anos, os partidos de extrema-direita, caracterizados pela defesa de políticas nacionalistas e pelo seu cepticismo relativamente à União Europeia, têm crescido eleitoralmente em diversos quadrantes. Mas será que o seu crescimento já é pronunciado ao ponto de estarem representados na maior parte dos parlamentos dos respectivos países?

A resposta é positiva.

Na Europa a 27 apenas Malta e Irlanda não têm partidos de extrema-direita no Parlamento. Até às últimas eleições legislativas, em 2019, Portugal também constava desta lista. A eleição de André Ventura – e a sua subida consistente nas sondagens desde então - marca um ponto de viragem: são agora 25 os países da União Europeia com partidos de extrema-direita no parlamento ou no governo. Pode confirmá-lo aqui.

Nos casos da Hungria, Itália, Polónia, Eslováquia e Letónia estes partidos estão no governo. Ainda que o partido do atual presidente húngaro Viktor Órban – o Fidesz-, seja na sua génese um partido conservador de direita, as políticas de Órban são semelhantes às de outros partidos de extrema-direita europeia: recentemente o Presidente da Hungria anunciou o abandono do Parlamento Europeu; antes disso vetou o Orçamento da UE e é declaradamente anti-imigração.

Já em Itália, depois das eleições em 2018 o Movimento 5 Estrelas (de esquerda) coligou-se com o segundo partido mais votado - a Liga Norte, liderada por Matteo Salvini, este de extrema direita. Entretanto, o governo caiu, mas a Liga ainda se mantém no executivo. Na Polónia, o país é liderado por Andrzje Duda, do partido PiS, categorizado como conservador de direita, mas que, tal como o húngaro Fidesz, se caracteriza por políticas fortemente nacionalistas, com destaque para as suas medidas anti-imigração.

Na Eslováquia o Partido Popular da Nossa Eslováquia está em coligação no governo, assim como sucede com o KPV-LV na Letónia.

Nos restantes países estes partidos, embora afastados de funções governativas, estão representados no parlamento. Na Alemanha o Alternativa para a Alemanha (AfD) conquistou, nas últimas eleições, 94 assentos parlamentares num total de 709. Em Espanha o VOX tem agora 52 lugares num parlamento com 350. Em França, a Frente Nacional, de Marine Le Pen, conseguiu 8 assentos parlamentares em 577. O Luxemburgo, que até 2018 não tinha partidos desta família política no parlamento tem agora 4 deputados da ADR num parlamento de 60. Áustria faz também parte desta lista, com o FPÖ com 31 deputados num total de 183. A Frente Nacional Popular no Chipre tem 2 deputados no parlamento mais pequeno da União Europeia, apenas 56 deputados. O mesmo cenário aplica-se aos restantes países da União Europeia.

Ao Polígrafo SIC Europa, Marco Lisi, professor na Universidade Nova de Lisboa e especialista em ciência política, explica que “a extrema-direita é antissistémica no sentido de criticar o funcionamento das democracias representativas e liberais, querendo mudar o tipo de regime. A direita radical não propõe uma reforma substancial da democracia liberal (modelo ocidental). Relativamente às questões que partilham, eu direi que são valores nacionalistas e anti-imigração. Esta é uma dimensão mais controversa e ambígua.”

Em conclusão, é verdade que os países sem partidos de extrema-direita no Parlamento ou Governo são neste momento uma minoria na União Europeia.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

