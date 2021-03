Por ser um país pequeno, o voto de Portugal no Conselho Europeu tem pouco valor?

O Conselho Europeu (CE) reúne com os Chefes de Estado dos 27 países membros, para definir as prioridades políticas da União Europeia (UE). Apesar de não ter competências para aprovar legislação, trata-se de um órgão fundamental na arquitetura europeia, uma vez que é lá que são definidas as grandes orientações e prioridades políticas gerais da UE.

O CE reúne quatro vezes por ano, embora possa convocar reuniões extraordinárias. De acordo com a importância estratégica das matérias em questão há várias modalidades de votação. A saber, unanimidade, maioria qualificada (cerca de 70% dos votos) ou maioria simples.

Para que o Conselho Europeu decida, é necessário, em primeiro lugar, que pelo menos 55% dos Estados-Membros estejam de acordo. Além disso, tem de se atingir a chamada “dupla maioria”, que é obtida quando os países que votaram positivamente a decisão representam a maioria da população da UE.

Quanto maior for a população de um país, maior é o seu peso nas decisões. No entanto, para garantir mais equidade entre os Estados-Membros, os tratados europeus estabelecem que o peso dos países em termos de votação não é proporcional à sua população. Um exemplo: a Alemanha tem cerca de 83 milhões de habitantes, 16% da população europeia. Porém, tem direito apenas 8,4% dos votos no CE. Já Portugal, que tem somente 10 milhões de habitantes, possui 3,5% dos votos. A este mecanismo de pesos e contrapesos, a UE designou de “progressividade degressiva”.

Em resumo, podemos concluir que o facto de ser muito menor do que outros países da UE não quer dizer que Portugal tenha um peso reduzido nas deliberações tomadas, uma vez que as regras europeias beneficiam os Estados-Membros com menos população. No quadro da tomada de decisões por maioria qualificada, Portugal não tem um peso ínfimo, como frequentemente se afirma – em vez disso, possui uma força intermédia que, não sendo enorme, é a suficiente para o tornar relevante no contexto europeu.

