Com a saída do Programa Erasmus, os alunos ingleses terão menos apoios para estudar no estrangeiro?

O programa Erasmus (agora conhecido como Erasmus +) permitiu a milhões de estudantes estudar no estrangeiro. O programa conta com já 30 anos de existência. Promove a oportunidade de estudar fora: uma experiência cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. No entanto, com a saída do Reino Unido da União Europeia, milhares de estudantes ingleses ficam excluídos deste programa. O governo de Boris Johnson já anunciou um programa substituto: o programa Turing Scheme, em homenagem ao matemático inglês Alan Turing.

O Primeiro-Ministro inglês justificou a suas decisão por ser “extremamente caro” manter o programa, já que com o novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido o país ficaria a perder. Mas segundo uma publicação inglesa, este está longe de equiparar-se ao programa Erasmus+ no que diz respeito ao valor da bolsa de apoio oferecida.

Será verdade?

O programa disponibilizará 100 milhões de libras e irá promover a experiência de estudar fora a 35 mil alunos ingleses. As inscrições já estão abertas e os alunos vão ser acolhidos nos países escolhidos a partir de setembro deste ano.

Contudo, de acordo com uma notícia avançada pelo The Independent, o programa inglês irá oferecer uma bolsa com um valor mais baixo do que aquele disponibilizado ao abrigo do programa da União Europeia.

A bolsa de Erasmus + pode ir de 170 euros a 540 euros por mês, dependendo dos custos de vida do país escolhido pelo aluno. Além disso, conforme a distância da deslocação, pode ser facultado ao participante um montante que pode ir até aos 1500 euros. O programa pode ter a duração de 3 meses até 12 meses (pode consultar aqui ) . Segundo dados da Comissão Europeia, em 2019 o orçamento alocado para o programa de intercâmbio europeu ascendeu os 3 mil milhões de euros. No mesmo ano, chegaram a Inglaterra 30 mil estudantes e saíram do Reino Unido, para estudar fora, mais de 18 mil jovens ingleses.

No site do programa é possível ter acesso aos valores das bolsas do Turing Scheme. Também estas variam de acordo com o destino. Podem ir de 136 libras (161 euros) até 380 libras (444 euros) por mês. Quanto às despesas de deslocação, podem ir até 1,360 libras (1,588 euros). Os estudantes em situações financeiras desfavorecidas podem chegar a receber mais. Este apoio não se estende aos alunos estrangeiros que queiram estudar no Reino Unido. Quanto ao valor das propinas, não consta da lista de apoios. No site apenas é referido que o programa irá oferecer uma bolsa para ajudar nos custos associados à viajem, custo de vida e custos administrativos relacionados com a participação no programa.

É por isso VERDADE que os estudantes ingleses vão receber menos de bolsa de intercâmbio do que receberiam se o Reino Unido ainda fizesse parte do programa Erasmus, já que o valor das propinas não consta da lista de apoios.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”