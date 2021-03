Países da UE podem barrar carregamentos de vacinas com destino a outros países fora da União?

A Comissão Europeia (CE) assinou contratos com seis farmacêuticas para a compra de vacinas contra a Covid-19. O objetivo é fazer chegar à União Europeia (UE) 2,6 mil milhões de doses de vacinas. No entanto, a Comissão já admitiu que tem tido problemas com a AstraZeneca/ Oxford. O laboratório entregou até agora 40 milhões de doses, quando tinha acordado exportar 80 milhões até março. Itália bloqueou dia 2 de março um carregamento de vacinas deste laboratório em direção à Austrália, com 250 mil doses.

Será que os Estados-Membros podem tomar estas decisões?

O acordo entre a AstraZeneca e a CE entrou em vigor a 27 de agosto de 2020. A farmacêutica anglo-sueca comprometeu-se a vender 400 milhões de doses da vacina à União Europeia. A primeira entrega, de 80 milhões de doses, deveria ter sido feita nos primeiros três meses do ano. Mas até agora apenas chegaram metade das vacinas acordadas: 40 milhões. Neste sentido, a própria Presidente da Comissão Europeia já pediu explicações ao laboratório e, em Portugal, Aurélio Lima, Vice-Presidente do Governo Regional do Açores, já veio dizer que irá optar por comprar vacinas à China, Rússia e EUA caso a Comissão Europeia não resolva os atrasos na vacinação.

Foi neste contexto que a Comissão aprovou o mecanismo de transparência, um instrumento em que as farmacêuticas se comprometem a comunicar o envio de vacinas para outros países fora do bloco. Além de a União Europeia comprar vacinas a estes laboratórios, o restante serve para exportação e, caso a farmacêutica esteja em incumprimento, a CE pode impedir a exportação de doses para outros países. Foi ao abrigo deste mecanismo que o governo italiano barrou o carregamento de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca, com destino a Camberra.

O laboratório emitiu um pedido de autorização para a exportação das 250 mil doses a 24 de fevereiro. Itália negou o pedido e recorreu à Comissão Europeia para autorizar a decisão. A 2 de março a Comissão Europeia emitiu formalmente a decisão de apoiar o governo de Mário Draghi e não exportar o carregamento para a Austrália. O governo italiano j ustificou-se: “A Austrália não está na lista de países em condição vulnerável. O laboratório em questão (a AstraZeneca) está em atraso com aquilo a que se comprometeu. 250 mil doses é um número elevado, que não se justifica ser exportado, quando representa mais do que as doses que Itália já recebeu desta vacina”.

Do lado da Austrália, o Primeiro Ministro Scott Morrison, em comunicado, admitiu compreender a decisão de Mario Draghi, já que em Itália, em média, 300 pessoas estão a morrer por dia. “Consigo perceber o nível elevado de ansiedade que existe em Itália e em muitos países da União Europeia. Estão em dificuldade e em crise. Essa não é a situação na Austrália”. Morrison diz que a Austrália já recebeu 53,8 milhões de doses da AstraZeneca e espera receber mais 50 milhões.

A Comissão Europeia apoiou a decisão com base no mecanismo de transparência e o incumprimento do acordo por parte da farmacêutica. Von der Leyen pediu que a empresa “aumente os esforços e honre o contrato”.

No dia 11 de março a Comissão Europeia estendeu a duração do mecanismo de transparência até junho. Assim, ao abrigo deste mecanismo outros países dos 27 podem tomar a mesma decisão que Itália tomou e barrar carregamentos das vacinas da AstraZeneca, já que a empresa está em incumprimento do contrato. Mas só em situações de incumprimento é que este mecanismo pode ser acionado.

