Europeus têm uma imagem negativa da UE por causa da forma como tem gerido a pandemia?

Nas redes sociais são frequentes as publicações que colocam em causa a gestão que as instituições europeias têm feito a propósito da crise pandémica provocada pelo novo coronavírus. Entre as principais críticas que podem identificar-se estão a alegada escassez de meios, problemas na vacinação ou a descoordenação nas medidas adotadas entre os 27 para mitigar a pandemia. Na base de todas, uma ideia: de uma forma geral, os europeus consideram que a UE não fez o que devia ter feito para combater de forma satisfatória a epidemia em curso.

Será assim?

Segundo um estudo de opinião – intitulado “A Glimpse of Certainty in Uncertain Times” -77% dos europeus tem uma imagem positiva da União Europeia. Os países que partilham mais desta opinião são Portugal (67% dos inquiridos têm uma imagem positiva), a Polónia (61%), a Alemanha e a Lituânia (60%). Os países com as percentagens mais baixas são a Grécia e a Finlândia (26%), a Áustria, a República Checa e a Bélgica (23%). Ainda de acordo com o estudo, encomendado pelo Parlamento Europeu, 72% dos europeus acredita que o Plano de Recuperação irá ajudar as economias dos seus países a recuperar da crise.

Embora genericamente satisfeitos, os europeus consideram igualmente que se poderia ir mais longe. Segundo outro inquérito, o Eurobarómetro “Public opinion in the EU in time of coronavirus 3”, 66% consideram que a União Europeia deveria ter mais competências para lidar com a pandemia. Mais de metade dos inquiridos acredita que a União Europeia deveria ter um budget maior para responder às necessidades da população em tempo de crise pandémica. No topo da lista dos países que têm esta convicção estão o Chipre, a Grécia, Espanha, Malta e Portugal. O efeito da pandemia é claro na lista de preocupações dos cidadãos, já que 54% dos europeus escolhe a saúde pública como a área prioritária onde o budget deve ser gasto.

É por isso falso que a maioria dos europeus esteja frustrada com as instituições europeias por causa da forma como estas têm gerido a crise pandémica.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”