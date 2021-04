É mais barato arrendar uma casa em Antuérpia do que em Lisboa e no Porto?

Nas redes sociais são vários os comentários que comparam os valores do arrendamento em Lisboa com outras cidades europeias. No Reddit, um utilizador afirmou que é mais barato arrendar casa no centro de Antuérpia, na Bélgica, do que em Lisboa e no Porto.

Na mesma publicação pode ler-se: “Ainda hoje estive a dar uma vista de olhos no idealista.pt e a constatar o escândalo que continua a ser o preço das rendas de habitação em Portugal, ao verificar que continuo a pagar menos por um apartamento no centro de Antuérpia em comparação com Lisboa ou Porto e que por muito romancista que seja a ideia de adorar o meu país de uma maneira quase incondicional é muito fácil conseguir convencer-me de que a minha ideia de emigrar foi a melhor decisão possível”.

O Polígrafo SIC Europa consultou o site de compra e arrendamento de imóveis “Idealista” e constatou que a renda de um apartamento T2 no centro de Lisboa pode variar entre os 900€ e os 5.000€. Já no Porto, os preços são mais baixos. É possível arrendar um apartamento com a mesma tipologia no centro da cidade nortenha por valores que podem variar entre os 600€ e os 1.300€.

De acordo com um relatório da consultora Deloitte, publicado em julho de 2020, o preço médio das rendas em Lisboa é mais caro do que em Antuérpia, ainda que a margem seja pouco significativa. Na capital portuguesa, o preço por metro quadrado é de 11,8€ - na cidade belga este valor é de 11,5€. No entanto, o Porto é uma das cidades europeias com as rendas mais baratas: 8,6€/m2.

No topo da lista está o Luxemburgo, com um preço médio no mercado do arrendamento de 30,7€/m2. Segue-se Paris, em que arrendar uma casa pode custar, em média, 28,3€/m2, Londres (27€/m2), Oslo (25,8€/m2) e Dublin (25€/m2). No mesmo ranking, Sófia é a cidade europeia mais barata para arrendar, com um preço médio de 4,1€/m2. Segue-se Ostrava, na República Checa, (6,4€/m2), Győr, na Hungria, (6,7€/m2), Turim, em Itália, (6,9€/m2) e Debrecen, na Hungria, (7€/m2).

É por isso verdade que é mais barato arrendar um apartamento no centro da Antuérpia do que em Lisboa, mas no Porto é possível encontrar apartamentos por um preço mais barato do que na cidade belga.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Impreciso

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”