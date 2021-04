Covid-19: Espanha vai partilhar com a Europa uma lista de pessoas que se recusaram a ser vacinadas?

A “notícia” foi partilhada no Reddit, um dos maiores agregadores mundiais de informação: “Espanha está a criar um registo das pessoas que se recusam a tomar a vacina. Esta lista será, supostamente, partilhada com outros países da União Europeia. No entanto, o registo não será público”.

Será verdade?

Não. Embora Salvador Illa - ex-ministro da Saúde espanhol que abandonou o cargo como em janeiro para concorrer às eleições catalãs pelo partido PSC – tenha admitido que o fará, a sua sucessora, Carolina Darias, já negou publicamente a intenção. Mais: em entrevista ao jornal El País, a diretora da Agência Espanhola do Medicamento, Maria Jesús Lamas, esclareceu que “não haverá um registo específico. No entanto, será feito um registo das razões pelas quais as pessoas recusaram a vacina. O objetivo é saber o que impede a pessoa de se vacinar. É uma informação anónima e, por isso, não é possível saber quem é que não compareceu na vacinação”.

Quanto às pessoas vacinadas, a diretora da Agência Espanhola do Medicamento admite que há um registo, tal como existe para a vacinação infantil. No entanto, estes dados também são anónimos e servem apenas para perceber a eficácia da vacina ou detetar falhas.

É por isso falso que em Espanha o governo de Pedro Sánchez esteja a compilar a informação das pessoas que se recusam a receber a vacina, no sentido de a partilhar posteriormente com outros países europeus.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

