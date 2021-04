Países europeus são dos que mais promovem a desflorestação?

A informação tem como fonte um relatório da Organização World Wide Fund for Nature (WWF). O relatório “Em crescimento? O impacto continuado do consumo da UE na natureza a nível global”, publicado em abril, apresenta os dados de 2005 a 2017 sobre a destruição das florestas e de outros ecossistemas no mundo.

Apesar de o documento ter a indicação de que é cofinanciado pela União Europeia, este relatório não teve a participação das instituições europeias. Ao Polígrafo SIC, a Associação Natureza Portugal (ANP), que integra a WWF, afirmou que “o relatório faz parte do projeto ‘Eat4Change’, este sim cofinanciado. Mas o documento, apesar de fazer parte do projeto, não foi financiado e é totalmente independente”.

De acordo com o relatório, o bloco europeu é o segundo maior importador de produtos que causam desflorestação tropical. À frente da Europa apenas está a China, com uma percentagem 24% de importações de materiais cuja produção é responsável pela desflorestação. A União Europeia regista uma percentagem de 16% dos produtos importados com origem em países com florestas tropicais. Logo a seguir estão a Índia, com 9%, os Estados Unidos da América, com 7%, e o Japão, com 5%.

Estes 16% representam 203.000 hectares destruídos e 116 milhões de toneladas de emissões de CO2. Os principais produtos importados são a soja do Brasil, o óleo de palma da Indonésia, a carne bovina e produtos de base florestal também provenientes do Brasil, e o cacau, principalmente vindo da Costa do Marfim.

No mês em que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu deram luz verde para o Acordo Europeu do Clima, este relatório vem demonstrar que ainda há muito trabalho para ser feito no que diz respeito ao ambiente.

O documento da WWF acrescenta ainda que “os regulamentos nos países produtores não são suficientes para proteger os ecossistemas naturais: mesmo sem desflorestação ilegal, ainda podem ser legalmente desflorestados 7 milhões de hectares de terra no Paraguai, 10,5 milhões de hectares na Argentina e 88 milhões de hectares no Brasil. Isto torna as medidas do lado da procura dos países consumidores, incluindo a UE, ainda mais importantes”.

Nesse sentido, em 2017 o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o óleo de palma e a desflorestação das florestas tropicais. Neste documento o Parlamento Europeu solicita, na alínea 29, “à Comissão Europeia e a todos os Estados-Membros que ainda não o fizeram a demonstrar o seu empenho de trabalhar a favor de um compromisso, ao nível da UE, destinado a garantir que, até 2020, 100% do óleo de palma aprovisionado seja certificado como sustentável”. O Parlamento recorda, ainda, a meta de “reduzir a desflorestação tropical bruta em pelo menos 50%, até 2020, relativamente aos níveis atuais”.

Em conclusão, apesar dos esforços para combater este problema, é verdade que os países da União Europeia são dos que mais importam produtos que causam a desflorestação.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”