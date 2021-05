Combustíveis em Portugal são dos mais caros da União Europeia?

A informação está a ser partilhada na rede social Reddit, onde um utilizador assegura que Portugal é o sexto país da União Europeia (EU) em que a gasolina é mais cara.

Será verdade?

De acordo com o Boletim dos Preços UE 27 dos Combustíveis, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de facto, Portugal ocupa lugares cimeiros no que respeita aos preços praticados nesta matéria.

- Gasolina 95 simples:

Portugal ocupa o sexto lugar no ranking. Os dados são do primeiro trimestre e atestam que um litro de gasolina 95 está a custar, em média, 1,50 euros. No documento, explica-se que este valor está associado à carga fiscal, que em Portugal é de 63%, um valor 3% superior à média da UE.

- Gasóleo simples:

Portugal desce uma posição: o gasóleo em Portugal é o sétimo mais caro da UE. A carga fiscal, neste caso, esteve na ordem dos 58% no primeiro trimestre do ano, 4% acima da média da UE. Um litro de gasóleo, em Portugal, custa em média 1,32 euros.

- GPL Auto:

No caso do GPL Auto, Portugal está na sexta posição, com um valor médio por litro de 0,67 euros. A carga fiscal tem um impacto no preço de 44%, também acima do valor da média europeia (34%).

A Bulgária é o país onde a gasolina, o gasóleo e o GPL são mais baratos na UE. No caso da gasolina 95 simples, a Holanda tem o combustível mais caro: um litro custa em média 1,67 euros. Na Suécia o gasóleo simples é o mais caro da União Europeia, com um preço médio por litro de 1,53 euros. Quanto ao GPL Auto, o mais caro da Europa situa-se em França, com um valor médio por litro de 0,84 euros.

É por isso verdade que Portugal é um dos países da União Europeia onde os combustíveis são mais caros. Embora não seja o país com os combustíveis mais caros, está na lista dos dez em que a gasolina, o gasóleo e o GPL são mais dispendiosos.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

