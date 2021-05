Comissão Europeia quer que todos os países da UE subam os salários mínimos?

A Comissão Europeia propôs, em outubro do ano passado, uma Diretiva sobre salários mínimos adequados na União Europeia. Neste documento, a Comissão quer estabelecer um quadro para melhorar a adequação dos salários mínimos e promover a negociação salarial coletiva.

Será que o salário mínimo vai aumentar em todos os países da UE, incluindo Portugal, ao abrigo desta proposta?

De acordo com dados do Eurostat, Portugal faz parte do grupo de países europeus em que o salário mínimo nacional está acima dos 700 euros. Na verdade, o salário mínimo português é de 665 euros, mas a base de dados estatística situa o salário mínimo nacional em 776 euros, sem a contabilização dos impostos e considerando os subsídios de férias e natal. No mesmo grupo está ainda a Grécia (758 euros), Malta (785 euros), Eslovénia (1024 euros) e Espanha (1108 euros). O país com um valor salarial mais baixo é a Bulgária, em que o salário mínimo é de 332 euros. O Luxemburgo é o país europeu com um salário mínimo mais alto: 2202 euros. Em 21 países da União Europeia o salário mínimo é instituído. Mas nos restantes países, nomeadamente na Dinamarca, no Chipre, na Áustria, na Finlândia e na Suécia, o salário mínimo é assegurado por convenções coletivas.

Posto isto, a Diretiva da Comissão Europeia quer reduzir ao máximo as disparidades salariais. No caso de países em que o salário mínimo é instituído, como é o caso de Portugal, o artigo 5º, número 1, afirma que “os Estados-Membros com o salário mínimo instituído devem tomar as medidas necessárias para garantir que o valor dos salários mínimo é estabelecido e atualizado de acordo com critérios que sejam adequados, com o objetivo de alcançar condições decentes de trabalho e de vida”. Segundo o número 2 deste artigo, os critérios são “o poder de compra dos salários mínimos, tendo em conta o custo de vida e os impostos”, “o nível geral do valor salarial bruto e a sua distribuição”, “a taxa de crescimento do valor salarial bruto” e “a evolução da produtividade do trabalho”.

No entanto, apesar de se afirmar várias vezes ao longo do texto que “os Estados-Membros devem tomar todas as medidas necessários para garantir a adequação dos salários mínimos”, este projeto-lei não obriga os países membros a introduzirem salários mínimos instituídos, nem fixa o valor destes salários. Aliás, o documento é claro: “esta Diretiva foi desenhada para atingir estes objetivos, mas tendo em linha de conta a autonomia e soberania dos 27”.

O Ministério das Finanças prevê, no âmbito do Programa de Estabilidade, fixar o salário mínimo nacional nos 750 euros em 2023. No entanto, ao Polígrafo SIC Europa, o Ministério diz que o Programa “não define o valor do aumento do salário mínimo nacional em qualquer dos anos abrangidos pelos cenários subjacente, o qual deve ser objeto de discussão em sede de Concertação Social e com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública”.

No passado dia 22 de abril, o Parlamento Europeu reuniu para debater a proposta da Comissão. Ao Polígrafo SIC Europa, a eurodeputada Agnes Jongerius, do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e membro da Comissão do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, esclarece a posição do Parlamento: “Nós somos ainda mais ambiciosos, nós precisamos de salários mínimos para todos os europeus acima do limiar da decência”. Mas reafirma que “a Diretiva, quando for imposta, não irá fixar valores mas irá obrigar os Estados-Membros a desenvolverem um plano de ação para aumentar a negociação coletiva”.

À questão sobre se considera o salário mínimo português adequado, Jongerius diz que Portugal, em comparação com outros países europeus, tem feito um trabalho extraordinário. E, acrescenta, “o salário mínimo português está acima do limiar da decência a um nível internacional”.

Neste sentido, é falso que os 27 sejam obrigados a subir o salário mínimo, no âmbito da Diretiva do Comissão Europeia, no entanto, os Estados-Membros vão ser encorajados a repensar os valores mínimos e a incentivar o debate com a classe trabalhadora e com os sindicatos.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

