União Europeia lança uma nova agência espacial?

Na rede social Reddit, uma publicação com centena de comentários avança que a União Europeia lançou, este mês, uma nova agência espacial chamada Agência Europeia do Sistema Global de Navegação por Satélite (EUSPA).

Será verdade?

De facto, a EUSPA é uma nova agência da União Europeia criada no âmbito do Programa Espacial da União Europeia, um projeto apresentado pela Comissão Europeia (CE), a 6 de junho de 2018. De acordo com um comunicado da instituição europeia, “o Programa irá permitir modernizar os projetos bandeira da União Europeia, garantir a autonomia no acesso ao espaço e acelerar o desenvolvimento da exploração do espaço, de forma a competir com o resto do globo”.

A 10 de novembro de 2020, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a um acordo político que estabelece que 14,8 mil milhões de euros serão alocados para o Projeto Espacial, entre 2021 e 2027. O regulamento foi aprovado pelo Parlamento Europeu a 28 de abril, marcando assim a entrada em vigor do Programa Espacial e da EUSPA.

O regulamento prevê, no artigo 3º, que o Programa é constituído pelos seguintes componentes:

- ‘Galileo’, um sistema mundial de navegação por satélite;

- ‘Serviço Europeu Complementar Geoestacionário de Navegação (EGNOS), um sistema regional de navegação por satélite;

- ‘Copernicus’, um sistema de observação da Terra operacional, autónomo e orientado para os utilizadores;

- ‘Conhecimento da Situação do Espaço’ (SST), um sistema de vigilância e rastreio de objetos no espaço, parâmetros de observação relacionados com eventos meteorológicos e monitorização de risco

- ‘GOVSATCOM’, um serviço de comunicações por satélite sob controlo civil e governamental, que permite fornecimento de capacidades e serviços de comunicação por satélite às autoridades da União e dos Estados-Membros”.

Estas iniciativas são consideradas projetos bandeira Europa, desenvolvidos pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela Organização Europeia para a Exploração dos Satélites de Meteorológicos (EUMETSAT). Ambas são organizações independentes das instituições da UE, mas que trabalham, no campo da investigação e desenvolvimento de satélites espaciais para a comunidade europeia. A ESA e a EUMETSAT são financiadas por vários países do bloco europeu - alguns que fazem parte dos 27, outros que estão fora da UE.

Ao Polígrafo SIC, Rodrigo da Costa, Diretor Executivo da EUSPA, esclarece “a EUSPA é uma agência orientada para o utilizador, que irá permitir oferecer serviços espaciais, através dos satélites, para grupos em desenvolvimento em todo o mundo. A agência irá ainda oferecer incentivos e know-how a Pequenas e Médias Empresas e start-ups, para que possam usar as componentes do Programa Espacial para as suas operações. Para isso, a agência irá estar a trabalhar ao lado de parceiros do setor da indústria, da comunidade de utilizadores e, acima de tudo, dos Estados-membros. Com uma lógica orientada para o utilizador, a EUSPA tem um papel fundamental para promover os interesses estratégicos da União Europeia e para maximizar os benefícios socioeconómicos para a sociedade e os negócios europeus”.

Em suma, é verdade a UE lançou este mês uma nova agência espacial. A EUSPA foi criada para cumprir os objetivos do Programa Espacial da UE, que irá colocar o Sistema Global de Navegação por Satélite ao dispor das empresas e dos utilizadores destes serviços, sejam estes europeus ou não.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

