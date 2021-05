Irlanda é o único país da União Europeia que considera a anexação de Jerusalém Oriental ilegal?

No Twitter, um utilizador diz “a Irlanda tornou-se o primeiro membro da União Europeia a reconhecer e rejeitar a anexação ilegal promovida por Israel em Jerusalém Oriental/Cisjordânia. Amanhã no Dáil (parlamento irlandês) haverá uma votação para expulsar o Embaixador de Israel e sobre a aplicação de sanções”.

Será verdade que a Irlanda é o único país a reconhecer as anexações de bairros palestinianos ilegais?

O conflito entre Israel e a Palestina data de 1948, altura em que o Estado de Israel foi fundado, em território que outrora pertencia ao Estado palestiniano. Várias foram as tentativas de estabelecer fronteiras entre os dois estados. Só em 1967, com a famosa Guerra dos Seis Dias, em que Israel venceu, é que as fronteiras ficaram determinadas, até aos dias de hoje: os dois territórios palestinianos são a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) e a Faixa de Gaza. Mas os confrontos, entre os dois povos, perpetuaram-se e as últimas semanas ficaram marcadas pela reativação do conflito, com confrontos em Jerusalém entre israelitas e palestinianos e vários atentados terroristas levados a cabo pelo Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza. O cessar-fogo deu-se a 20 de maio, por pressão da comunidade internacional.

Uma das razões para os novos confrontos terem ocorrido, tem que ver com os despejos levados a cabo por israelitas no bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. Em causa estão 28 famílias palestinianas que estão a ser despejadas das suas casas, sob a premissa de que ocuparam ilegalmente estas habitações. Isto porque os israelitas alegam que em 1876, durante o Império Otomano, este bairro foi comprado legalmente a famílias palestinianas. Mas durante a guerra em 1948 este bairro foi perdido para a Palestina. Ora, os tribunais israelitas dizem que os judeus que consigam provar que viviam nestas casas até 1948, têm direito a elas. Os dois lados estão a ser ouvidos, mas o Supremo Tribunal israelita ainda não emitiu uma decisão sobre a ordem de despejo. Mesmo assim, alguns israelitas estão a apropriar-se destas casas sem a decisão formal do tribunal.

Posto isto, o Parlamento irlandês exortou esta situação, para justificar a condenação das anexações ilegais levadas a cabo por Israel. O deputado John Brady declarou que o Parlamento “condena a anexação por Israel de Jerusalém Oriental e as suas atividades para se estabelecerem neste território, como noutras áreas da Cisjordânia, como um violação do direito internacional e um grande obstáculo à paz que impede que se encontre uma solução para os dois estados.” O deputado acrescenta que “se esta moção for passada, seremos o primeiro país da União Europeia a reconhecer que as anexações estão a acontecer e são uma forma de segregação”. No final da emenda, pede-se que o embaixador de Israel na Irlanda seja expulso. No entanto, a moção foi chumbada pelos deputados do Dáil.

Ao Polígrafo SIC Europa, Peter Stano, porta-voz da Comissão de Política Externa e Segurança Comum, afirma que “qualquer forma de anexação é ilegal aos olhos do direito internacional. Nós mantemo-nos contra a política de despejos de Israel. Todos os despejos em território ocupado pela Palestina são ilegais e nós não reconhecemos nenhumas fronteiras neste território antes de 1967, o que inclui Jerusalém”. Mais, o próprio Josep Borrell, Alto-Comissário da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, afirmou, a 18 de maio, que “sublinhamos a importância de não levar para a frente as medidas de despejo no bairro Sheikh Jarrah, em linha com a posição da União Europeia”.

Ou seja, é falso que a Irlanda seja o primeiro país da União Europeia a considerar as anexações ilegais. Em primeiro lugar, porque a emenda não passou no Parlamente irlandês. Em segundo lugar, porque as próprias instituições europeias, neste a Comissão Europeia considera as anexações ilegais.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”