União Europeia quer banir voos provenientes da Bielorrússia?

Várias publicações nas redes sociais afirmam que a União Europeia baniu os voos com origem na Bielorrússia. Isto porque, no dia 23 de maio o governo bielorrusso obrigou um avião da Rayanair a fazer uma aterragem de emergência, em Minsk, para deter Raman Pratasevich, um jornalista bielorrusso. Pratasevich foi acusado de conspiração contra o regime e terrorismo. O avião tinha como destino Vílnius, na Lituânia. A aeronave foi obrigada a aterrar em Minsk, supostamente, por suspeitas de haver uma bomba abordo, o que não ficou comprovado.

A comunidade internacional, nomeadamente as instituições europeias condenaram o desvio do avião. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu no Twitter que “o desvio do avião da Ryanair pela Bielorrússia é um ataque à democracia. Um ataque à liberdade de expressão. Um ataque à soberania europeia. Raman Pratasevich e Sofia Sapega devem ser libertados imediatamente”.

Mas o que é que está em causa?

A 9 de agosto de 2020, tiveram lugar as eleições presidenciais na Bielorrússia. Oficialmente, o presidente Lukashenko, que está no poder desde 1994, ganhou as eleições com 80% dos votos. Mas a população considera que resultados foram falsificados e que a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, terá ganho na primeira volta. Os resultados oficiais dão a Tikhanovskaya pouco mais de 10% dos votos. Ao longo do verão de 2020 vários foram os protestos nas cidades bielorrussas, que levaram à prisão de mais de 35 mil pessoas. O Conselho Europeu considerou que “as eleições presidenciais não foram livres nem justas e que Lukashenko não tem qualquer legitimidade democrática”.

De acordo com o governo da Bielorrússia, Pratasevich terá organizado alguns destes protestos. O jornalista denunciou a fraude eleitoral através da plataforma Telegram, um serviço de mensagens encriptado. Após a detenção do jornalista, as autoridades bielorrussas publicaram um vídeo de Pratasevich a admitir que terá incentivado e organizado alguns dos protestos. Mas amigos e familiares do jornalista consideram que o jornalista foi torturado e obrigado a confessar os crimes de que é acusado.

A Ryanair é uma companhia aérea inglesa. Nesse sentido, a 24 de maio, o governo do Reino Unido emitiu um aviso que apela a que as companhias aéreas inglesas não atravessem o espaço aéreo bielorrusso. Além disso, o governo de Boris Johnson baniu os aviões da Belavia, companhia aérea bielorrussa, de sobrevoar ou aterrar no Reino Unido.

Posto isto, um dia depois – a 25 de maio - o Conselho Europeu emitiu um comunicado em que pede que se adote um novo pacote de sanções à Bielorrússia. Além disso, o Conselho apela a que todos os aviões europeus evitem o espaço aéreo bielorrusso e afirma que irá adotar as medidas necessárias para banir os aviões com origem na Bielorrússia de sobrevoar o espaço aéreo europeu. Ao Polígrafo SIC Europa, o gabinete de comunicação do Conselho Europeu afirma que “as conclusões da reunião extraordinária do Conselho são claras: o Conselho apela a que se adotem as sanções, no entanto, estas vão provavelmente discutidas no próximo conselho de ministros”.

Em suma, é verdade que a União Europeia, mais concretamente o Conselho Europeu, queira banir os voos com origem na Bielorrússia de sobrevoar o espaço aéreo europeu.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”