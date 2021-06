Robert Schuman, um dos fundadores da União Europeia, vai ser canonizado?

Vários meios de comunicação noticiaram que Robert Schuman, antigo presidente do Parlamento Europeu, está a um passo de ser canonizado pelo Vaticano.

Será verdade?

Em comunicado datado de 19 de maio, o Vaticano reconheceu os feitos de “um dos pais fundadores da União Europeia”, Robert Schuman, que passa agora a ter o estatuto de “Venerável”.

Segundo a Santa Sé, “o Servo de Deus (Robert Schuman) viveu a virtude da fé como uma dimensão totalizante. A sua escolha de se envolver na política foi considerada por ele como obediência à vontade de Deus. Foi movido e animado por uma esperança heroica, que não contou com a sua própria força, mas que emerge sobretudo da sua ação política ao serviço da ideia de uma Europa unida”.

Schuman, em colaboração com Jean Monnet, elaborou o Plano Schuman, em 1950, no pós II Guerra Mundial. Este Plano propunha uma aliança entre França e Alemanha para a produção de carvão e aço (as matérias-primas fundamentais para a produção de armamento). O objetivo seria criar uma cooperação, aberta à participação de outros países, onde se estabelecessem interesses comuns, para promover as condições necessárias para a pacificação das relações entre os países europeus. Como resultado dessa ideia, em 1951 foi assinado o acordo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, entre Itália, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, França e Alemanha. Este foi o início do projeto da União Europeia. Entre 1948 e 1952, Robert Schuman foi ministro francês dos Negócios Estrangeiros. Anos depois, entre 1958 e 1960, foi eleito o primeiro presidente do Parlamento Europeu, quando a União Europeia ainda era designada de Comunidade Económica Europeia.

Ao Polígrafo SIC/Europa, o padre José Maria Brito, diretor de comunicação da Ordem Religiosa dos Jesuítas, esclarece que “são vários os passos que têm que ser dados para que a pessoa possa ser canonizada. O processo diocesano com vista à canonização de Robert Schuman foi aberto pela Igreja Católica a 9 de junho de 1990”.

Nesta primeira fase, que começou nos anos 90, houve um processo de investigação sobre os seus feitos em vida. Schuman foi considerado Servo de Deus. Mas, agora, com a promulgação do Decreto do Vaticano, o antigo presidente do Parlamento Europeu passou a ser Venerável, isto é, foram reconhecidas as suas virtudes e, por isso, passa ser digno de veneração por fiéis, já que se considera que a sua vida é um modelo das virtudes cristãs.

Questionado sobre se isto significa que Robert Schuman vai ser canonizado, Adélio Fernando Abreu, Professor auxiliar na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, confirma essa possibilidade. Contudo, essa etapa provavelmente ainda demorará. A próxima fase será a beatificação, depois de se provar a autenticidade de um milagre que lhe seja atribuído. Para a canonização – última etapa – é necessário, posteriormente, um segundo milagre”.

O Polígrafo SIC também falou com o padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, que explica que a política e a religião não são incompatíveis. De acordo com Barbosa, “Robert Schuman, católico francês comprometido com a política, empenhou-se no pós-guerra com a criação de um sistema comum de crescimento económico e social. Podemos dizer que um dos pais da Europa do século XX é uma figura cristã com odor de santidade”.

Posto isto, é verdade que o Decreto do Vaticano aprova a primeira fase do processo de canonização de Robert Schuman, mas isso não significa que o antigo presidente do Parlamento Europeu será canonizado. Só o processo de investigação para tornar-se Venerável demorou 30 anos – e para ser beatificado e canonizado é necessário que se provem dois milagres.

