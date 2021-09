Vacinas contra a Covid-19 já fizeram mais de 21 mil mortes e mais de 2 milhões de europeus estão em estado grave?

No Twitter, uma publicação afirma: “20.595 mortos – 1.9 milhões em estado grave, publicado na base de dados sobre reações adversas às vacinas contra a Covid-19 da União Europeia”. Como resposta ao post, um outro utilizador partilhou uma imagem, supostamente da EudraVigilance (a base de dados europeia sobre reações adversas a medicamentos), que diz que “já morreram 21.766 pessoas e que 2.074.410 pessoas estão em estado grave por causa da vacina”. Os dados são, supostamente, de 14 de agosto e reportam-se aos efeitos adversos das vacinas da Moderna, Pfizer e AstraZeneca.

Será verdade?

Não. Na realidade, a imagem partilhada na publicação em questão é uma montagem. Não é da EudraVigilance. A parte superior da imagem diz respeito a um aviso na primeira página da base de dados, que foi sobreposta a uma caixa de texto, a negro, com os supostos resultados destes relatórios.

No site da base de dados da EudraVigilance – um banco de dados da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) – antes de se aceder aos dados o utilizador é confrontado com um aviso: “A informação neste site não reflete a confirmação de uma potencial ligação entre o medicamento e os efeitos observados.” Mais, na mesma página afirma-se que “o número de suspeitas de efeitos secundários na base de dados EudraVigilance não devem servir como base para determinar a probabilidade de um determinado efeito secundário ocorrer”.

A EMA partilhou 4 relatórios sobre cada uma das vacinas (Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Janssen) com o Polígrafo SIC/Europa. Nestes documentos, no capítulo dedicado a “efeitos secundários suspeitos” contabilizam-se 6.448 mortes de pessoas na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (UE/EEE), depois de serem inoculadas com a vacina. Os dados dizem respeito ao período temporal entre 11 de março de 2021 e 2 de setembro de 2021, tendo sido recolhidos pela EudraVigilance. Nos mesmos documentos, afirma-se que 572.287 pessoas da UE/EEE dizem ter tido efeitos secundários suspeitos, embora nestes relatórios não se distinga o grau de gravidade destas reações. No total, já foram administradas na União Europeia 542 milhões de doses.

Ao Polígrafo SIC/Europa, fonte oficial da EMA explica que “é essencial perceber que os efeitos secundários reportados por pacientes e profissionais de saúde descrevem reações observados após a toma da vacina. No entanto, o facto de alguém ter um problema de saúde ou até morrer, depois de tomar a vacina, não significa necessariamente que tenha como causa a vacina. Estes eventos podem ter origem, por exemplo, em problemas de saúde não relacionados com a vacinação. Para a maioria dos medicamentos a maior parte dos efeitos secundários suspeitos acabam por não ter correlação com o medicamento”.

Avaliação Polígrafo SIC: Falso. Os números da publicação não batem certo com os números reportados pela EudraVigilance.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

