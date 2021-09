Europeus querem que a União Europeia tenha um exército?

De acordo com uma publicação no Facebook, um Eurobarómetro de 2017 concluiu que a maioria dos cidadãos europeus quer um exército europeu, para não depender apenas da proteção da NATO e da ONU.

O debate sobre o exército europeu tem décadas, mas agora com as negociações do Pacto Militar entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido a questão voltou a ser debatida nas redes sociais.

De facto, de acordo com um Eurobarómetro de 2017, a maioria dos europeus (75%) são a favor de uma política comum de defesa e segurança e 55% dos cidadãos são a favor da criação de um exército da União Europeia (UE). Mas será que um exército europeu é uma opção viável?

Ao Polígrafo SIC/Europa, António Horta Fernandes, investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, afirma que nas relações transatlânticas entre a Europa e os Estados Unidos “embora existam interesses convergentes existem também interesses divergentes. Os europeus têm de uma vez por todas de se libertar do complexo de que são os verdadeiros pais dos Estados Unidos, devendo-lhes assistência”. O investigador acrescenta que a possibilidade de a União ter um exército europeu tem vantagens e desvantagens: “As desvantagens têm que ver com a alocação de recursos (hoje concentrados noutras áreas). Mas sem um exército, de facto, a Europa não tem hard power (força militar), que ainda funciona essencialmente de demonstração de força das armas. Mesmo o soft power (influência política e diplomática) apenas funciona em pleno se o putativo adversário tiver interiorizado que o conflito é uma possibilidade. Parece, por isso claro, que se a UE tivesse umas forças armadas convincentes poderia ter um papel mais preponderante na cena internacional”.

Ora, o caso do Pacto Militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália demonstra como a União Europeia, em matéria de defesa, muitas vezes fica refém das decisões dos restantes membros da ONU e da NATO.

Em 2016, foi anunciado um acordo entre Austrália e França, sendo que seriam os franceses a vender submarinos aos australianos. O acordo nunca chegou a ser efetivado. Isto porque na semana passada a Austrália optou por construir uma frota de submarinos movidos a energia nuclear em conjunto com os Estados Unidos e o Reino Unido, para controlar a zona do Indo-Pacífico. Esta foi uma decisão que enfureceu o presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu aos embaixadores em Camberra e Washington que voltassem a França, demonstrando que a decisão da Austrália colocou em causa as relações diplomáticas entre os países envolvidos.

Além disso, o The Telegraph noticiou que o presidente francês tinha colocado à disposição o lugar do país no Conselho de Segurança da ONU, em troca de apoio da

ONU para construir um exército europeu. A informação já foi desmentida pela presidência francesa no Twitter.

Macron é conhecido por defender a soberania estratégia da Europa. Numa entrevista ao jornal francês “Géopolitiques”, em novembro de 2020, o chefe de Estado afirmou que “a soberania estratégica (poder militar) da Europa é necessária para que a União tenha autonomia e que não se torne um vassalo das decisões de outros países em matéria de defesa”.

Posto isto, é verdade que a maioria dos europeus é a favor de um exército da União Europeia. Mas a concretização do poder militar da União é algo que não está ainda a ser operacionalizado.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

